Состоялся релиз эмоционального приключения Neva для ПК и консолей Издатель ин...

Состоялся релиз эмоционального приключения Neva для ПК и консолейИздатель инди-игр Devolver Digital и разработчик инди-игр Nomada Studio (создатели Gris) объявили, что их эмоционально заряженное приключение Neva стало доступен для ПК в Steam и консолей PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo… источник#Devolver_Digital #Steam.