Авдеевка – Мюнхен: как потеря стратегически важного города перечеркнула поддержку Украины в Европе

Так вышло, что 16-18 февраля в Мюнхене прошла не простая, а юбилейная, шестидесятая по счёту ежегодная общеевропейская конференция по безопасности – тем символичнее царившая на мероприятии атмосфера всеобщей нервозности на грани истерики.