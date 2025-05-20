Nvidia объединяется с Foxconn для создания суперкомпьютера с искусственным интеллектом на Тайване

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг во время своего основного доклада на выставке Computex 2025 заявил, что его компания будет сотрудничать с Foxconn для создания суперкомпьютера искусственного интеллекта на Тайване.
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