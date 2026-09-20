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Царьград

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ДЭГ: 85% участников уже проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

ДЭГ: 85% участников уже проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

На платформе ДЭГ 85% зарегистрированных избирателей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму. По состоянию на 10:00 мск третьего дня голосования, более 3,4 миллиона русских приняли участие, при этом общее количество желающих превысило 4 миллиона человек.

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