ДЭГ: 85% участников уже проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

На платформе ДЭГ 85% зарегистрированных избирателей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму. По состоянию на 10:00 мск третьего дня голосования, более 3,4 миллиона русских приняли участие, при этом общее количество желающих превысило 4 миллиона человек.