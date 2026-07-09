«Магнит» назначил директора по маркетингу – им стал Иван Ежов из Альфа-банка

«Магнит» назначил на должность директора по маркетингу и росту бизнеса Ивана Ежова, который до этого возглавлял в Альфа-банке направление программ лояльности, партнерств и рекламной платформы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.