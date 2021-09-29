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Сотни тонн сои не выпустили в Китай из Приморья

Сотни тонн сои не выпустили в Китай из Приморья

Несмотря на введенные экспортные пошлины, китайский бизнес продолжает покупать сою в Приморье. Но в шести партиях, предназначенных для вывоза в КНР, Россельхознадзор обнаружил семена амброзии и запретил экспорт более 300 тонн продукции, сообщает ИА UssurMedia.

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