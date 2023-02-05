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Кадыров заявил, что его смешат обвинения в том, что, назначая родственников на руководящие посты в Чечне, он нарушает закон

Кадыров заявил, что его смешат обвинения в том, что, назначая родственников на руководящие посты в Чечне, он нарушает закон

Кадыров представил нового вицРамзан Кадыров сделал заявление, что его смешат обвинения в том, что, назначая своих родственников на руководящие должности в Чечне, он нарушает действующее законодательство.

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