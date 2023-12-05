Китайская компания EHang, производитель пассажирских БПЛА, готова к работе в городских условиях

EHang Holdings Ltd, китайская компания по разработке технологических платформ для автономных летательных аппаратов, активизирует усилия по развитию коммерческой эксплуатации электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой в сферах воздушного туризма, пассажирских перевозок и логистики.
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