Китайская компания EHang, производитель пассажирских БПЛА, готова к работе в городских условиях

EHang Holdings Ltd, китайская компания по разработке технологических платформ для автономных летательных аппаратов, активизирует усилия по развитию коммерческой эксплуатации электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой в сферах воздушного туризма, пассажирских перевозок и логистики.