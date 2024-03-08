В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на территории пяти областей Украины. По данным официального ресурса по оповещению населения, сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях страны.
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