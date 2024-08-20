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Царьград

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Инсайдеры: губернатор Пермского края усиливает контроль за работой мэров

Инсайдеры: губернатор Пермского края усиливает контроль за работой мэров

Администрация края будет выезжать в проблемные территории для выявления и устранения проблем.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил о введении нового механизма контроля за работой глав муниципальных образований.

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