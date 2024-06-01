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Первый официальный портрет иорданской принцессы Раджвы в ожидании первенца

Первый официальный портрет иорданской принцессы Раджвы в ожидании первенца

Наследник престола принц Хусейна и его жена Раджва сегодня отмечают годовщину свадьбы Свадьба принца и принцессыСегодня сын короля Иордании Абдаллы II и королевы Рании, принц Хусейн и его молодая жена Раджва отмечают первую годовщину свадьбы.

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