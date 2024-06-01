Первый официальный портрет иорданской принцессы Раджвы в ожидании первенца

Наследник престола принц Хусейна и его жена Раджва сегодня отмечают годовщину свадьбы Свадьба принца и принцессыСегодня сын короля Иордании Абдаллы II и королевы Рании, принц Хусейн и его молодая жена Раджва отмечают первую годовщину свадьбы.