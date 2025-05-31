Полиция с помощью водомета и слезоточивого газа разгоняла в Париже бесчинствующих фанатов после победы «ПСЖ» в ЛЧ. Задержан 131 человек

«Пари Сен-Жермен» в Мюнхене разгромил «Интер» (5:0) и впервые в истории выиграл турнир. RMC Sport сообщил, что по состоянию на 22:00 по местному времени (23:00 по московскому) уже произошло 68 задержаний, в том числе 59 – за хранение петард и зажигательных веществ.