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Российские ученые создали маскировку для бронетехники на основе полиуретана

Российские ученые создали маскировку для бронетехники на основе полиуретана

Теплоизоляционное покрытие «Теплосфера» на основе полиуретана поможет решить проблему обнаружения военной техники при помощи тепловизоров, в частности установленных на БПЛА противника, рассказали «Известиям» его разработчики из Центра НТИ «Цифровое материаловедение» МГТУ им Баумана.

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