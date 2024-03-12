Российские ученые создали маскировку для бронетехники на основе полиуретана

Теплоизоляционное покрытие «Теплосфера» на основе полиуретана поможет решить проблему обнаружения военной техники при помощи тепловизоров, в частности установленных на БПЛА противника, рассказали «Известиям» его разработчики из Центра НТИ «Цифровое материаловедение» МГТУ им Баумана.