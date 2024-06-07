30 иностранцев незаконно работали на одной из строек в Актау

Сотрудники управления миграционной службы ДП Мангистауской области в ходе проведения рейдов по объектам строительства, расположенных на территории города, выявили и задержали 30 незаконно работающих иностранных граждан.
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