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Чем страшен индийский штамм коронавируса: объясняет специалист

Чем страшен индийский штамм коронавируса: объясняет специалист

Индийский штамм коронавируса и его мутации опасны, так как этот вариант вируса при проникновении в клетки становится очень устойчивым к антителам, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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