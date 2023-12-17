Развивай и властвуй: мэров и губернаторов оценят по новой методике

Новую методику оценки способностей и компетентности госслужащих подготовили эксперты РАНХиГС. Именно ее будут использовать при формировании федерального кадрового резерва, а также в «школе губернаторов» и «школе мэров», рассказали «Известиям» разработчики.
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