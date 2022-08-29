Продюсер сериала «Чикатило» получил пять с половиной лет за взятки полицейским

Продюсер сериала «Чикатило», экс-гендиректор «Кино Групп» Дмитрий Большаков приговорен к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима за взятки полицейским во время съемок, передает РБК со ссылкой на пресс-службу Щербинского районного суда.