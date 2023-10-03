Франция пообещала дать ответ на попытки нарушить целостность Армении

Франция даст жёсткий ответ в случае любых попыток нарушения территориальной целостности Армении. Об этом во вторник, 3 октября, заявила министр иностранных дел Франции Картин Колонна на пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване.