Франция пообещала дать ответ на попытки нарушить целостность Армении

Франция даст жёсткий ответ в случае любых попыток нарушения территориальной целостности Армении. Об этом во вторник, 3 октября, заявила министр иностранных дел Франции Картин Колонна на пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване.
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