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Энергокризис способен привести к сокращению зарплат жителей ЕС

Энергокризис способен привести к сокращению зарплат жителей ЕС

Москва, 23 февраля. Подорожание газа в Европе может привести к сокращению числа рабочих мест и зарплат, заявил эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович.

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