ЕСПЧ принял иски музеев Крыма по скифскому золоту

Европейским судом по правам человека приняты иски, поданные музеями Крыма в связи с передачей Украине коллекции скифского золота, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина.
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