В Актау владельцы 30 остановок не соблюдают чистоту на них

В Актау был проведен мониторинг состояния чистоты на остановках. В результате проверки владельцам 30 остановок, были вынесены предупреждения о необходимости соблюдения чистоты, передает пресс-служба акимата города Актау.
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