«Дверь нам отворила старуха лет сорока, в каком-то сонном чепце, надетом наскоро, с фланелью на шее…» Эта бессмертная фраза из третьей главы гоголевских «Мертвых душ» в чем-то пересекается с реалиями современного рынка труда.