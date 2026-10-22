Врач из Таджикистана надругался над молодой пациенткой и сбежал. И это не первый случай, когда приезжие врачи нарушают все законы принявшей их страны.
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Убрать всех иноземцев
ДА ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ МИГРАНТЫ,НУ РАЗРЕШЕНО ИМ УБИВАТЬ ,НАСИЛОВАТЬ ВОРОВАТЬ,ОСКОРБЛЯТЬ И ПОЧЕМУ БЫ ИМ ЭТОГО НЕ ДЕЛАТЬ. ВЕДЬ СЛУГ НАРОДА ОНИ НЕ ТРОГАЮТ. А САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ГОСДУРА ЖИЛА СПОКОЙНО ЖОПЫ СВОИ НАРАЩИВАЛА
ДА УЖжжжж...Завезли дерьма навалом...В поликлиннике...ОДНИ БЕШЕЛЬМЕ....
Всего лишь ОДИН(!)человечек виновен в исламизации страны. И ему не в пример умирающая от мигрантского засилья- Европа. Бедная , бедная страна.....кругом шпионы и диверсанты
Вот эти урюки нас и будут лечить пока власть не поменяется так и будет все продолжаться и до самосудов недалече , что еще народу остается делать если властям закон не писан!!!