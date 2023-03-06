Politico: прибытие украинских летчиков в США не меняет позицию Вашингтона об отправке F-16

Прибытие двух украинских пилотов в США для возможного обучения работе с западными боевыми самолетами, в том числе с истребителями F-16, не говорит об изменении позиции Вашингтона, который считает отправку Украине таких самолетов преждевременной.
Прибытие двух украинских пилотов в США для возможного обучения работе с западными боевыми самолетами, в том числе с истребителями F-16, не говорит об изменении позиции Вашингтона, который считает отправку Украине таких самолетов преждевременной.
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