«Это был детский период»: Клава Кока вспомнила о первом поцелуе

Клава Кока вспомнила, каким был ее первый поцелуй, который не оправдал ее ожиданий. На концерте Big Love Show в преддверии Дня святого Валентина артистка призналась, что впервые она поцеловалась у подъезда дома будучи в шестом классе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии