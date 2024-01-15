Русские снимают розовые очки, а с ними – иностранцы. Вместе с релокантами в Россию хлынули жители ЕС и США

Samarium

Нужны ли России все эти крысы, для которых нет Родины, а есть только место для более сытной кормежки....Уехал и еще умудрился об....... Россию, значит нет тебе более места в ней НИКОГДА.... И давно уже пора ликвидировать двойное гражданство... не может человек одновременно присягать на верность двум и более государствам, подчас враждебным друг другу....Либо ты гражданин России со всеми правами и ОБЯЗАННОСТЯМИ.... либо катись отсюда на.... и уже без права вернуться обратно....