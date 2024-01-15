Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Русские снимают розовые очки, а с ними – иностранцы. Вместе с релокантами в Россию хлынули жители ЕС и США

Русские снимают розовые очки, а с ними – иностранцы. Вместе с релокантами в Россию хлынули жители ЕС и США

Как известно, обострение противостояния между Российской Федерацией и Западом привело к тому, что как нашему населению, так и народам других стран пришлось более определенно для себя уяснить свое отношение к России, к тем ценностям, которых она придерживается, к тому, что она предлагает международному сообществу.

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Комментарии
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Samarium
Нужны ли России все эти крысы, для которых нет Родины, а есть только место для более сытной кормежки....Уехал и еще умудрился об....... Россию, значит нет тебе более места в ней НИКОГДА.... И давно уже пора ликвидировать двойное гражданство... не может человек одновременно присягать на верность двум и более государствам,  подчас враждебным друг другу....Либо ты гражданин России со всеми правами и ОБЯЗАННОСТЯМИ.... либо катись отсюда на....   и уже без права вернуться обратно....
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