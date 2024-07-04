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Добрый Мир

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Украиной теперь правит не Зеленский: в США заявили о госперевороте в Киеве

Украиной теперь правит не Зеленский: в США заявили о госперевороте в Киеве

Сегодня 2,9K прочитали Иверсен: нацбат «Азов»* совершил военный переворот на Украине и захватил власть REUTERS Украиной давно руководит вовсе не Владимир Зеленский, а националистический батальон «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация).

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