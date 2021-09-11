Канчельскис: в "Спартаке" работают всякие жулики и проходимцы

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера московского "Спартака" Руя Витории со своего поста в случае поражения от "Химок" в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера московского "Спартака" Руя Витории со своего поста в случае поражения от "Химок" в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Свежие комментарии