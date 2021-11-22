Видео: Самый известный малыш-бодибилдер — что с ним стало спустя 10 лет

Видео: Самый известный малыш-бодибилдер — что с ним стало спустя 10 лет

Каждый родитель искренне считает своего ребенка самым лучшим. С младенчества мама и папа пытаются разглядеть в своем чаде особенные таланты и развить их.

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