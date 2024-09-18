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Юрист Силкина сомневается, что мать детей Дурова сможет отсудить часть Telegram

Юрист Силкина сомневается, что мать детей Дурова сможет отсудить часть Telegram

Юрист в области международного права Марина Силкина прокомментировала возможность Ирины Болгар, заявляющей, что она является матерью детей основателя Telegram Павла Дурова, предъявить претензии на мессенджер как на совместно нажитое имущество в случае обращения в суд.

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