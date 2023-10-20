В Туле 21 октября похолодает до +5 градусов и пройдут дожди

В субботу, 21 октября, в Туле и области ожидается облачная погода пасмурная погода и небольшие дожди, а столбики термометров опустятся до отметки в +5 градусов, согласно данным, предоставленным порталом Gismeteo.
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