Беглов: «Сегодня исполняется 319 лет блистательному Петергофу»

В этом году после комплексной научной реставрации открылся Верхний сад Губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что сегодня, в День святых апостолов Петра и Павла, небесных покровителей нашего города, исполняется 319 лет блисталельному Петергофу.