Захарова назвала враждебным шагом блокировку русскоязычных сайтов в Молдавии

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова высказалась о действиях молдавских властей, которые заблокировали доступ к ряду ведущихся на русском языке сайтов, на которых выкладываются новости.
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