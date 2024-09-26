Производство сериала “Аколит” обошлось Disney намного дороже, чем сообщалось В...

Производство сериала “Аколит” обошлось Disney намного дороже, чем сообщалосьВ отчете, опубликованном недавно изданием That Park Place, появились новые подробности о расходах, связанных с сериалом “Звездные войны: Аколит” (Star Wars: The Acolyte), и выяснилось, что бюджет был гораздо выше, чем сообщалось ранее.