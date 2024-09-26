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Производство сериала “Аколит” обошлось Disney намного дороже, чем сообщалось В...

Производство сериала “Аколит” обошлось Disney намного дороже, чем сообщалось В...

Производство сериала “Аколит” обошлось Disney намного дороже, чем сообщалосьВ отчете, опубликованном недавно изданием That Park Place, появились новые подробности о расходах, связанных с сериалом “Звездные войны: Аколит” (Star Wars: The Acolyte), и выяснилось, что бюджет был гораздо выше, чем сообщалось ранее.

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