В Россию едет «лисянозаменитель» с официальной гарантией и локализованной мультимедийной системой под названием Wey 007

Эксклюзив No Limits: в России появится лисянозаменитель Wey 007 Заменитель Li L9 появится в России: подробности о шестиместном кроссовере Wey 007 Корреспондент No Limits, который сейчас находится в Китае, сообщает, что эксклюзивную информацию в России появится «лисянозаменитель» под названием Wey 007.