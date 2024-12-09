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Омбудсмен Волынец: штрафы в 500 тыс. за продажу энергетиков детям – хорошая мера

Омбудсмен Волынец: штрафы в 500 тыс. за продажу энергетиков детям – хорошая мера

В России планируют ввести до 500 тысяч рублей за продажу энергетических напитков детям. Это хорошая мера по защите здоровья подрастающего поколения, причем наказывать надо всех, кто участвует в покупке, заявил в беседе с RT детский омбудсмен, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
А может быть запретить производство этой гадости? Или считают, что взрослым они не вредят? Еще как вредят!
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