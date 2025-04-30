В Туле восемь кладбищ заполнены на 90% и более

Кладбище – это одна из ключевых локаций в жизни общества, как бы противоречиво это ни звучало. Поэтому состояние, в котором находятся места захоронений очень часто беспокоит граждан, навещающих могилы близких.
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