ТСН24
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТСН24

174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Федор Родников
    Давно нужно по  всей России строить крематорииКладбище в тульск...
  • валерия
    КОГДА?Зима в апреле: на...
  • надежда (Николаева)
    Воядт Тепловики согласятся на это. Они зимой экономят, батареи иногда не очень горячие, а весной когда тепло, начинаю...В Совфеде хотят в...

В Туле восемь кладбищ заполнены на 90% и более

В Туле восемь кладбищ заполнены на 90% и более

Кладбище – это одна из ключевых локаций в жизни общества, как бы противоречиво это ни звучало. Поэтому состояние, в котором находятся места захоронений очень часто беспокоит граждан, навещающих могилы близких.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх