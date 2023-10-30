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Командиры ВСУ начислили липовые вознаграждения на сумму более $3,3 млн

Командиры ВСУ начислили липовые вознаграждения на сумму более $3,3 млн

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України Командиры 40 воинских частей Вооружённых сил Украины украли более 123 миллиона гривен (свыше 3,3 миллиона долларов), выплатив "дополнительные вознаграждения" солдатам, не участвующим в боевых действиях.

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