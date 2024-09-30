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Суд арестовал имущество на 50 млн рублей по делу кадровика Минобороны Кузнецова

Суд арестовал имущество на 50 млн рублей по делу кадровика Минобороны Кузнецова

Суд арестовал имущество стоимостью более 50 млн рублей предпринимателя из Краснодара Льва Мартиросяна, который обвиняется в даче взятки бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову.

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