Суд арестовал имущество на 50 млн рублей по делу кадровика Минобороны Кузнецова

Суд арестовал имущество стоимостью более 50 млн рублей предпринимателя из Краснодара Льва Мартиросяна, который обвиняется в даче взятки бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову.
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