Трамп отказался приезжать в Москву на 9 Мая, но слухи ходят

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о возможном визите в Москву 9 мая. По его словам, сообщения СМИ о том, что он якобы посетит торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, не соответствуют действительности.
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