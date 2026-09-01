Интерес детей и подростков к книгам летом вырос на 20%

В летние месяцы молодежь стала основным драйвером роста интереса к чтению. С начала июня объем интернет-трафика на книжных платформах у пользователей в возрасте до 17 лет увеличился на 20%, следует из совместного исследования МегаФона и Литрес.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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