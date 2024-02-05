Учения Steadfast Defender 2024 могут быть использованы для ввода войск НАТО на Украину

Начавшиеся в Старом Свете военные учения блока НАТО под названием Steadfast Defender 2024, или «Стойкий защитник – 2024», самые масштабные со времен окончания холодной войны, у нас предпочитают считать в лучшем случае «бряцанием оружием», в худшем – репетицией подготовки Североатлантического альянса к гипотетически возможной, но крайне маловероятной войне с Россией.