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Куртуа — восьмой вратарь, проведший 100+ матчей в Лиге чемпионов

Куртуа — восьмой вратарь, проведший 100+ матчей в Лиге чемпионов

8 сентября «Реал» принимает в Мадриде миланский «Интер» в матче общего этапа Лиги чемпионов.8 сентября «Реал» принимает в Мадриде миланский «Интер» в матче общего этапа Лиги чемпионов.

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