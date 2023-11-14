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Друэн забросил 1-ю шайбу за «Колорадо». У 3-го номера драфта-2013 прервалась серия из 11 игр без голов со старта сезона

Друэн забросил 1-ю шайбу за «Колорадо». У 3-го номера драфта-2013 прервалась серия из 11 игр без голов со старта сезона

Форвард отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (5:1).  28-летний канадец прервал серию из 11 игр без голов со старта сезона.

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