Не только Украину и Россию захватит: переломный 2025 год – будет еще один коронавирус и закончится полный распад страны Ольга БезродняяВ мире, полном неопределенности, афганский математик Сидик Афган на основе своих уникальных вычислений и исторического анализа предсказывает судьбу мира на 2025 год.
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