Уборщица миллионеров поделилась о причудах богатых, которые обычно держат в секрете

АР

Анна Романовп

Первое правило для персонала-молчание. Рассказ о жизни работодателей приравнивается к чтению чужих писем. Поэтому хозяева плохо относятся к болтливому персоналу и ценят преданных сотрудников. Этой наблюдательной даме должно быть стыдно, но она не расстроится, она не знает, что такое честь и преданность.