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TRENDYMEN

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Уборщица миллионеров поделилась о причудах богатых, которые обычно держат в секрете

Уборщица миллионеров поделилась о причудах богатых, которые обычно держат в секрете

Состоятельные люди порой даже не задумываются о том, что их обслуживающий персонал — наблюдателен и любопытен.

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Комментарии
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АР
Анна Романовп
Первое правило для персонала-молчание. Рассказ о жизни работодателей приравнивается к чтению чужих писем. Поэтому хозяева плохо относятся к болтливому персоналу и ценят преданных сотрудников. Этой наблюдательной даме должно быть стыдно, но она не расстроится, она не знает, что такое честь и преданность.
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22 час.
РОМАН Молчанов
Та такие же засранцы,только усиленно скрываются.
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22 час.
ВераВерная
И как мы жили без этой информации?
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20 час.
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