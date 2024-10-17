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Захарова призвала Германию прекратить снабжать Украину оружием

Захарова призвала Германию прекратить снабжать Украину оружием

Если Германия хочет окончания боевых действий на Украине, пусть прекратит поставлять оружие киевскому режиму, заявила Мария Захарова.

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