Депутат ГД Синельщиков выразил соболезнования из-за смерти главы ВС Лебедева

С С

От ВС РФ народ ожидает справедливого рассмотрения, как в суде 1-й инстанции, потому и обращается к ним. Но в 99.99 % получает в ответ, что в суде 1-й инстанции всё ОК! Хрен вам всем, законопослушники, законоожидатели и прочие жаждущие справедливости. Я наверное единственный в СССР и РФ, кто влетел в полнейшее беззаконие нашей судебной системы. Кто из органов прочитает это, прошу в гости.