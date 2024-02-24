Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев внес большой вклад в развитие российского законодательства.
Депутат ГД Синельщиков выразил соболезнования из-за смерти главы ВС Лебедева
Комментарии
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От ВС РФ народ ожидает справедливого рассмотрения, как в суде 1-й инстанции, потому и обращается к ним. Но в 99.99 % получает в ответ, что в суде 1-й инстанции всё ОК! Хрен вам всем, законопослушники, законоожидатели и прочие жаждущие справедливости. Я наверное единственный в СССР и РФ, кто влетел в полнейшее беззаконие нашей судебной системы. Кто из органов прочитает это, прошу в гости.
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