Ташуев об уходе из «Енисея»: «Директор говорит: нам нравится стиль, оставим штаб, Молчанова, а Ташуев отдохнет. А я что, жертвоприношение что ли? Вы травите?»

Экс-главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев объяснил причины, по которым покинул свой пост. – Можете рассказать, когда конкретно вам сообщили, что покидаете « Енисей »? – Мне сказали: в матче с «Арсеналом» отдохните, возьмите паузу, матч пройдет без вас.