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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ташуев об уходе из «Енисея»: «Директор говорит: нам нравится стиль, оставим штаб, Молчанова, а Ташуев отдохнет. А я что, жертвоприношение что ли? Вы травите?»

Экс-главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев объяснил причины, по которым покинул свой пост.  – Можете рассказать, когда конкретно вам сообщили, что покидаете « Енисей »?  – Мне сказали: в матче с «Арсеналом» отдохните, возьмите паузу, матч пройдет без вас.

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