Лука Бресель и Чжан Анда вышли победителями в 1/16 финала Чемпионата Великобритании 2023

Лука Бресель обыграл талантливого Юаня Сыцзюнь, а Чжан Анда победил Эллиота Слессора в решающем фрейме, упустив шанс сделать максимум, в 1/16 финала турнира UK Championship 2023, сообщает WST Лука Бресель (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Великобритании 2023 Чемпионат Великобритании 2023.
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